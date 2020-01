Gheorghe Dincă, huiduit în fața Tribunalului Olt. „Spânzură-te singur!” (VIDEO)

Scandal în fața Tribunalului Olt, acolo unde a fost adus Gheorghe Dincă. Inculpatul din cazul Caracal a fost primit cu huiduieli de oamenii prezenți în fața instituției. Magistrații verifică legalitatea arestului preventiv în cazul lui Dinca și a complicelui său, Ştefan Risipiţeanu, informează B1 TV.

Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţeanu au fost aduși de la prima oră la Tribunalul Olt. Magistraţii dezbat cererea procurorilor DIICOT ca Dincă să fie judecat în stare de arest preventiv şi mutat la un Penitenciar de maximă siguranţă.

