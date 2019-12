Ororile de la Caracal, povestite de criminal: Dincă a scris, în celulă, ce le-a făcut celor două fete (VIDEO)

Noi detalii cutremurătoare continuă să apară în cazul crimelor de la Caracal. Gheorghe Dincă a început să scrie în celulă, cu lux de amănunte, ce le-a făcut Luizei şi Alexandrei, informează B1 TV. Părinţii celor două fete dispărute par a nu fi convinşi că rezultatele anchetei de până acum reflectă adevărul.

La 6 luni de la dezvăluirile care au îngrozit toată România, ancheta DIICOT nu este încă finalizată. De aproape două luni, Gheorghe Dincă a început să scrie în celula lui, cu lux de amănunte, ce a făcut cu trupurile celor două fete, Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, şi Alexandra Măceşanu, în vârstă de 16 ani.

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc - aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”, a scris Dincă după gratii, despre modul în care a ucis-o pe Luiza Melencu.

De asemenea, acesta a mai scris că i-a dat Luizei 30 de lei pentru servicii sexuale, iar aceasta la refuzat. S-a înfuriat, a legat-o la ochi şi a dus-o acasă.

În mărturia sa, Dincă spune că „s-a înfierbântat” şi nu a mai judecat. Potrivit surselor, cea mai chinuită victimă a fost Luiza Melencu. Aceasta a murit după patru zile în casa lui Dincă.

După patru luni de la prima crimă, acesta a întâlnit-o pe Alexandra Măceşanu în staţia de autobuz. A încercat să o ademenească cu bani pentru servicii sexuale, dar fata l-a refuzat.

Alexandra a fost violată chiar în ziua în care a fost răpită. A doua zi, a ucis-o: „Am mers la butoi și am așezat scândurele deasupra sitei, am mers la Alexandra, am învelit-o cu o husă de pat, am ieșit pe ușă, am luat-o la umăr cu picioarele în față. Ajungând la butoi, am băgat-o. Am adăugat pe foc o plasă de plastic ce avea în ea 2-3 kilograme de vaselină. Telefonul pe care l-a atins Alexandra și tot ce era atins de ea, le-am pus pe foc”

Anchetatorii spun că fetele aveau același profil.