Gheorghe Dincă dă noi declarații în fața anchetatorilor: Presupusul criminal de la Caracal, adus sub escortă, la sediul IGPR (VIDEO)

Presupusul criminal din Caracal Gheorghe Dincă a fost adus, luni, sub escortă, la sediul IGPR, unde urmează să fie audiat din nou. Deși a trecut peste o lună și jumătate de la izbucnirea scandalului privind uciderea Alexandrei și a Luizei, misterul nu a fost dezlegat.

Anchetatorii iau în calcul și testarea lui Gheorghe Dincă cu detectorul de minciuni. Asta după ce și săptămâna trecută, suspectul a fost audiat timp de aproape 11 ore.

Cu toate acestea, misterul de la Caracal este departe de a fi dezlegat pentru că Dincă nu a mai dat informații relevante pentru descoperirea adevărului. El susține în continuare că le-ar fi ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, însă deocamdată nu se știe cu exactitate ce a făcut cu cadavrele lor.

În același timp, anchetatorii iau în calcul și faptul că Gheorghe Dincă ar fi făcut alte victime. Asta după ce în urma probelor preliminarii ale INML, în casa și în curtea bărbatului din Caracal au fost găsite pete de sânge care nu ar aparține celor două fete.

Audierile vor continua pe parcursul acestei săptămâni, când sunt așteptate și rezultatele expertizelor care au fost făcute în ultima lună și jumătate și se va vedea cu exactitate dacă Gheorghe Dincă a avut și alte victime și dacă a ucis-o și pe Luiza.

