Casa lui DINCĂ, o adevărată FORTĂREAȚĂ: Detalii CUTREMURĂTOARE din rechizitoriul procurorilor (VIDEO)

Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu nu au mai avut nicio şansă de scăpare din casa lui Dincă. Mecanicul din Caracal şi-a transformat locuinţa într-o adevărată temniţă, asupra căreia deţinea controlul absolut şi din care nimeni nu putea scăpa fără voia lui. Dincă a astupat geamurile, a făcut o temniţă în beci, iar în dormitor şi-a amenajat un pat de fier, sudat în perete şi prevăzut cu un lanţ metalic, folosit pentru imobilizarea victimelor.

Deşi locuia la stradă şi înconjurat de vecini, Dincă şi-a construit o adevărată fortăreaţă în curte. Deşi din exterior părea o simplă casă neîngrijită, interiorul ascundea adevărate camere de tortură, informează B1 TV.

