Gheorghe Dincă a renunțat la avocatul din oficiu: Principalul suspect în cazul Caracal ȘI-A ANGAJAT un nou apărător 

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul disparițiilor fetelor din Caracal, și-a angajat avocat. Bărbatul a renunțat la avocatul din oficiu Bogdan Alexandru și a ales să fie reprezentat de Claudiu Lasoschi, informează Știripesurse.ro.

Gheorghe Dincă a fost audiat, în noaptea de joi spre vineri, timp de nouă ore, la DIICOT.

Potrivit noului său avocat, Dincă susţine în continuare că le-a ucis pe cele două fete. Însă din nou nu a reuşit să pună cap la cap şirul evenimentelor.

„Și-a menținut declarația. Locurile nu le-a menținut. Nu pot să vă spun. M-a rugat domnul procuror să nu vă dau detalii”, a declarat Claudiu Lasoschi, potrivit Antena 3.

Potrivit descrierii de pe site-ul firmei sale de avocatură, Claudiu Laconschi oferă servicii de apărrare inclusiv în cauzele de drept penal.

”Sunt avocat pledant inscris in Baroul Bucuresti, titular al Cabinetului de avocatura Claudiu Lascoschi, specializat in consultanta in materia dreptului afacerilor (si in dreptul comertului international), in domeniul constituirii de societati comerciale, redactarea de contracte cu caracter comercial, interpretarea clauzelor contractuale si de asemenea, in REPREZENTAREA drepturilor si intereselor clientilor in fata instantelor de judecata de toate gradele de jurisdictie, inclusiv in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie ( fosta Curte Suprema) si Curtea Constitutionala. (...)

Fiind avocat pledant (barrister) sunt specializat si in domeniul dreptului penal, cu drept de a pune concluzii la toate instantele indiferent de gradul de jurisdictie. In egala masura acord asistenta juridica in materie penala in cazuri cu arestari preventive, atat in faza de urmarire penala cat si in faza de judecata. De asemenea, acord asistenta juridica si in materia rejudecarii dupa extradareIn materia retinerii sau a arestarii preventive, cabinetul acorda asistenta juridica NON-STOP pentru a se asigura exercitarea dreptului la aparare inca de la prima declaratie a persoanei suspecte”, se arată în descrierea publicată pe site-ul firmei de avocatură.