Testarea cu poligraful este una deosebit de importantă pentru anchetă, pentru că dispozitivul înregistrează chiar şi cele mai mici reacţii sau emoţii pe care le-ar avea Dincă, în momentul în care îi sunt puse întrebările. Psihologul criminalist Tudorel Butoi a explicat pentru postul B1TV testul la care va fi supus Gheorghe Dincă.

