CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / SURSE: Telefonul unei fete ucise în 2015, găsit în locuința lui Gheorghe Dincă. Bărbatul ar fi cercetat într-un al treilea dosar (VIDEO)

Gheorghe Dincă, bărbatul care a recunoscut că a ucis două fete în Caracal, ar fi cercetat într-un al treilea dosar, potrivit unor surse citate de B1 TV.



Poliţiştii ar fi găsit în locuinţa acestuia telefonul unei alte fete, care a fost găsită moartă în 2015. Este vorba despre o față în vârstă de 17 ani, din comuna doljeană Goieşti. Aceasta a fost găsită moartă în august 2015 în parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova, iar mama ei ar fi recunoscut telefonul mobil care ar fi fost găsit într-una dintre casele lui Gheorghe Dincă, potrivit surselor citate.

Astfel, se pare că bărbatul din Caracal ar avea mai multe locuințe.

O declarație în acest sens a fost făcută și de Alexandru Bogdan, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dincă.

"Pot să confirm că suspiciuni există din partea domnilor anchetatori în baza modus operandi (modului de operare - n.r.)", a declarat avocatul Alexandru Bogdan, potrivit Agerpres.

Până acum, anchetatorii au anunțat că Gheorgje Dincă a recunoscut că a ucis două fete, pe Alexandra Măceşanu și Luiza Melencu.

Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de trei ori la 112 pentru a-și anunța răpirea. Dincă și-a recunoscut duminică faptele și a spus le-a omorât pe fete și că a ars cele două cadavre.

Deși au trecut patru ani de la moartea Alexandrei Goghez, anchetatorii nu au reușit să-l găsească nici până acum pe autorul crimei.

Un dosar de moarte suspectă a fost deschis atunci la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Familia fetei este convinsă că aceasta a fost ucisă cu sânge rece.

