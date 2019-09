Gheorghe Dincă a fost transferat din Arestul Poliției Capitalei la Poliția Slatina. Decizia a fost luată pentru ca acesta să participe, luni și marți, la reconstituirea crimelor din casa lui, care va fi făcută de procurorii DIICOT. Deocamdată nu se știe dacă procurorii vor face și experimentul judiciar, prin care să se dovedească faptul că a ars-o în butoiul din curte.

Gheorghe Dinca a fost scos din arestul central din Capitala, sâmbătă dimineața. Procurorii vor reconstitui, luni şi marţi, crimele de la Caracal. Până să fie adus la audieri în Bucuresti, o armată de criminalişti, poliţişti şi procurori a verificat casa ororilor timp de cinci săptămâni. Familia Alexandrei Măceşanu a fost informată vineri seară de către procurori că Dincă va arăta cum a folosit butoiul.

Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dincă va fi dus la locul din care Alexandra s-a urcat în mașina suspectului, loc care se află lângă casa părinților fetei. De acolo, anchetatorii vor urma exact traseul pe care a mers Dincă. Procurorii incearca sa afle ce a făcut cu Alexandra, pas cu pas, până la locuința lui din Caracal, acolo unde susține că a ucis-o.

