Gheorghe Piperea îl acuză pe Virgil Musta că face bani din testările COVID-19: Pare că e foarte profitabil să alimentezi toată ziua panica / Replica medicului: Îl invit la o discuție în zona COVID a spitalului (VIDEO)

Avocatul Gheorghe Piperea l-a acuzat pe medicul Virgil Musta, de la spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, că face milioane de lei recoltând prin clinica Profilaxis, la care e acționar, probe pentru teste COVID-19 care sunt apoi prelucrate la ”Victor Babeș”. Piperea a mai susținut, pentru B1 TV, că a primit mesaje de la mai multe persoane care și-au făcut teste pentru coronavirus, acestea susținând că au dat 300 de lei pe test, dar spitalul le-a tăiat chitanță numai pe 50 de lei, iar restul banilor s-au dus la policlinica privată. Avocatul a dat de înțeles că astfel de afaceri explică interesul unor medici de a apărea la televizor și a băga groaza în populație. În replică, medicul Virgil Musta a declarat că face totul conform legii și l-a invitat pe Gheorghe Piperea la o discuție chiar în zona COVID a spitalului ”Victor Babeș”.

„Eu nu-l cunosc pe dl avocat și nici nu știu ce interese ascunse are. Eu știu că e unul dintre personajele pe care le deranjează atitudinea mea de a ajuta pacienții și a încerca să salvăm pacienții de la îmbolnăvirea cu acest virus, dar nu e nimic ilegal și poate să fie verificat. Eu nu am ce să-mi reproșez, totul e legal și corect”, a declarat medicul Virgil Musta, pentru B1 TV.

Întrebat de moderatorul B1 TV Tudor Barbu dacă el sau familia sa sunt implicați ca proprietari sau acționari în această policlinică, Musta a răspuns: „Eu nu sunt nici administrator, nici manager. Da, suntem acționari, dar legea permite”.

