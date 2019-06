Fostul șef al Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, Gheorghe Stan, și fostul judecător de la Curtea de Apel Constanța, Cristian Deliorga, au depus, marți jurământul ca judecători ai Curții Constituționale, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.

La începutul lunii mai, Gheorghe Stan, propus de PSD, a primit votul favorabil în Camera Deputaților pentru un mandat de nouă ani la Curtea Constituțională, în locul lui Ştefan Minea.

În aceeași zi, senatorii au votat numirea lui Cristian Deliorga, tot propunere a PSD, ca judecător al CCR, în locul Simonei-Maya Teodoroiu.

