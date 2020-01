Gheorghe Vlădan, ucigașul de la Perla, ar putea fi eliberat condiționat. Soțul uneia dintre victime, în direct pe B1 TV: „Criminalii au mai multe drepturi decât victimele lor” (VIDEO)

Situație halucinantă. Unul dintre criminalii care a îngrozit România ar putea fi eliberat. Este vorba despre Gheorghe Vlădan, autorul masacrului de la Perla, ce a avut loc în Capitală acum aproape opt ani, relatează B1 TV.

După ce a omorât două femei, Gheorghe Vlădan este la un pas de a primi o pedeapsă mai mică și, implicit, ar putea fi eliberat condișionat.

„Din păcate, justiția este oarbă. Nu ține cont de faptele care s-au comis. Pur și simplu se beneficiază de faptul că are vârsta de cât permite legea de a i se reduce pedeapsa. Nu ține cont de ce a făcut. Este un pericol pentru stradă, pentru oamenii din jurul lui. Criminalii au mai multe drepturi decât victimele lor. Sunt complet scârbit, mâhnit. Am un sentiment de neputință”, a declarat Cornel Bendre, soțul coafezei ucise de Vlădan, în direct pe B1 TV.

