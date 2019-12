Un deținut condamnat pentru 4 crime a încercat să evadeze din Penitenciarul Gherla. Planul pus la punct (VIDEO)

Criminal extrem de periculos, la un pas de evadare. Individul a folosit un cuţit pe care îl ascunsese în căciulă pentru putea face o gaură în peretele camerei de detenţie de la penitenciarul Gherla. Alţi doi deţinuţi l-au dat de gol, astfel că bărbatul a rămas după gratii, informează B1 TV.

Deși are 26 de ani, Mădălin Miki a ucis de patru ori. Două dintre crime le-a comis în libertate, iar celelalte două chiar în Penitenciarul Gherla, în urma cărora a fost închis pe viaţă. El a mai fost închis cinci ani pentru viol.

