Gică Popescu: 'EURO 2020, cel mai important eveniment sportiv organizat vreodată de România. Pe lângă cele trei stadioane, vom avea și alte 400 de terenuri'

Pandemia de coronavirus a dus la amânarea competițiilor sportive pe întreg mapamondul, deci și a campionatului EURO 2020, programat în această vară, competiție pentru care România era una dintre țările gazdă. Cu o amânare de cel puțin un an, România are acum șansa să pună la dispoziția forului fotbalistic european UEFA toate cele trei stadioane consolidate până la noul termen al competiției. De asemenea, marele internațional român Gică Popescu, implicat în proiectul de organizare a Campionatului European din 2020, a declarat în cadrul emisiunii „Drumurile noastre” de pe B1 TV că EURO 2020 este evenimentul sportiv cel mai important pe care țara noastră l-a organizat vreodată.





Gică Popescu: EURO 2020, cel mai important eveniment sportiv organizat de România





Gică Popescu a ținut să precizeze că cele patru meciuri care se vor disputa în România, în cadrul EURO 2020, vor fi pe Arena Națională din București. Totodată, internaționalul român a precizat că infrastructura și cele patru stadioane de care se tot vorbește sunt baze de antrenament pentru sportivii veniți din afara țării, participanți la Campionatul European ce trebuia să aibă loc anul acesta.

Gică Popescu menționează că EURO 2020 este un prilej pentru ca infrastructura sportivă din țara noastră, respectiv din București, să crească foarte mult.

”De fapt, noi folosim acest turneu final EURO 2020 pentru a face cât mai multe lucruri: infrastructură sportivă, infrastructură feroviară și bază sportivă. Pe lângă cele trei stadioane aflate în construcție în acest proiect EURO 2020, avem obligația și ne-am asumat obligația de a construi încă 400 de terenuri și din câte știu eu, a fost deja licitat un număr foarte mare de baze sportive, pe care eu le consider cel puțin la fel de importante ca și cele trei stadioane”, a punctat fconsilierul onorific al premierului.





Gică Popescu: EURO 2020, un prilej pentru a construi infrastructură sportivă în România

Popescu a mai spus că este important ca în urma acestui turneu final 2020, României să îi rămână foarte multă infrastructură sportivă.

‘Este adevărat că ne-am apucat târziu de lucri, în februarie 2018. Eu când am preluat acet proiect nu se făcuse nici măcar demolarea Stadionului Ghencea. Am început munca, dar a fost foarte, foarte greu. În momentul în care am ieșit public și am spusc că eu sunt convins căp aceste stadioane vor fi gata pentru antrenament, pentru că pe aceste stadioane nu se vor juca meciuri, toată lumea a spus că vreau să intru în politică și am un discurs de politician. Sunt foarte încrezător că suntem capabili și avem și companii românești capabile să ducă la bun sfârșit un astfel de proiect. Stadiul actual al celor trei stadioane îmi dă dreptate că există”, a adăugat fostul fotbalist.





Stadioanele Arcul de Triumf și Ghencea, pregătite pentru EURO 2020





Gică Popescu a mai spus că stadioanele Arcul de Triumf și Ghencea vor fi pregătite pentru a susține antrenamentele echipelor care vor veni la București.

„Eu sunt convins că s-ar fi jucat acest turneu în vara acestui an,c ele două stadioane, Ghencea și Arcul de Triumf, ar fi fost gata pentru antrenamentele jucătorilor. Stadioanele vor fi gata 100% în patru luni de acum înainte, dar se puteau face antrenamente acolo.

Acum, că proiectul s-a amânat cu un an de zile, nu mai există acea presiune pe constructori de a monta cât mai repede gazonul. Ele pot fi montate cu o lună de zile”, a mai declarat Gică Popescu.

Popescu a mai spus că se bucură foarte mult și de progresul care se face la Stadionul Giulești, afirmând că „se recuperează într-un mod incredibil” acolo.

„Cred că în toamnă se va putea juca pe acest stadion”, a adăugat fostul mare fotbalist român.

Campionatul European de Fotbal se amână pentru 2021. România se afla printre țările gazdă

UEFA a decis să amâne Campionatul European de Fotbal pentru 2021, în data de 17 martie, din cauza pandemiei de coronavirus. Acesta trebuia să aibă loc în perioada 12 iunie – 12 iulie 2020, iar patru meciuri urmau să se desfășoare chiar în România.

Campionatul European se va disputa la anul, în perioada 11 iunie -11 iulie.

Campionatul European de Fotbal este cea mai importantă competiție europeană inter-țări.

Pandemia de coronavirus a dus la suspendarea campionatelor europene, a Ligii Campionilor și a Liga Europa.