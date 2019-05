Giganții Facebook, Google și LinkedIn susțin la București workshop-uri esențiale pentru agenții și experții în digital. Acces gratuit pentru studenți!

Organizatorii celui mai amplu festival dedicat transformărilor provocate de Internet organizat vreodată în România, iCEE.fest: UPGRADE 100, au anunțat că Facebook și Google vin la Bucuresti cu cel mai mare număr de speakeri si traineri din istoria de 8 ani a evenimentului.

Totodată, o veste bună pentru tineri: începând de azi, studenții (18+) care doresc să vină o pot face, gratuit, prin Bursele UPGRADE 100 by Linde -> detalii, aici.

Pe lângă prezentări legate de viziunea general pe care o au, marile companii din digital vor prezenta atât tehnici avansate dedicate cresterii notorietății produselor si serviciilor, cât si workshop-uri specializate pentru generarea de vânzări online si conversii.

În plus, giganții internetului beneficiază în premieră de scene dedicate, tocmai pentru a facilita absorbția de content specific acestei zone.

„Nimic exagerat: peste 80% din bugetele de publicitate online din România sunt tranzacționate acum prin sistemele Google si Facebook, ambele platforme raportând cifre masive, de peste 10 milioane de utilizatori în țara noastră”, explică Dragoș Stanca, fondator și responsabil cu agenda evenimentului.

Facebook va susține primul

“Facebook Marketplace Academy” din regiune

Experții Facebook prezenți la iCEE.fest: UPGRADE 100 se vor axa pe două direcții strategice importante:

Viziunea generală si viitorul platformelor care trec, azi, prin transformări importante din dorința de a pune în centru protecția datelor personale

Workshopuri adresate specialistilor care vizează generarea de conversii si vânzări directe din ecosistemul creat de produsele Facebook.

>>> Workshop Facebook: Facebook Marketing Partners (FMP) Academy & Networking Event este primul asemenea format din regiune.

Workshop adresat profesioniștilor si avansaților în domeniu. Accesul este permis doar celor care au un bilet valid la festival, dar numai cu aprobarea prealabilă a echipei Facebook – înscrierile se fac aici.

Facebook va prezenta în premieră la festival experiențe ale mai multor parteneri care au obținut rezultate remarcabile folosind corect instrumentele puse la dispoziție de gigantul global.

>>> Workshop YouTube: Focus Stage 1, Ziua 1 | Accelerate your creative advantage on YouTube, cu Teodora Patrauceanu, Agency Account Manager @ YouTube

Vom lua contact cu cele mai noi tendințe în zona video, formate creative si publicitare, dar vom analiza și cum vede Google impactul inteligenței artificiale în viitor.

Pe Focus Stage 3, Ziua 2, vom avea parte și de un workshop LinkedIn: How to use LinkedIn to reach your business objectives, cu Sepideh Dundon, Partner Manager EMEA @ LinkedIn

Pe site-ul UPGRADE 100 puteti găsi mai multe detalii, studii de caz spectaculoase și un preview a ce va fi pe scena festivalului care va avea loc în Bucuresti, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, în 13 si 14 iunie.

Agenda festivalului de anul acesta cuprinde nu mai puțin de 11 linii distincte de conținut, la care se adaugă speakeri-vedetă (precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv, și este realizat cu sprijinul Orange, Nissan, George / BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, MedLife, Majoritas Academy și a altor susținători.