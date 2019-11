UPDATE: Gigi Becali a fost audiat în dosarul nepotului său, Vasile Geambazi. Becali a susținut că totul este o „prigoană” de care el se bucură, pentru că altfel ar însemna că nu este „demn de Hristos”.

„Noi suntem în post. Credeți că dracii stau? Fericiți veți fi când vă vor prigoni pe voi. Asta nu e prigoană? Prigoana apare la familiile creștine. Eu mă bucur, că dacă nu vine prigoana, înseamnă ca nu sunt demn de Hristos!”, le-a zis Becali jurnaliștilor.

La sosirea la DNA, întrebat dacă îi e teamă, el a răspuns ironic: „Mi-e frică foarte tare, tremur de frică. Am spălat bani cu nepotu-meu. S-au dus banii din contul meu în contul lui neportul meu și din contul lui nepotul la mine în cont. Am spălat bani! Hai, la revedere!”.

