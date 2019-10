Gigi Becali şi-a văzut visul cu ochii. Teodora, fata lui cea mare, a îmbrăcat rochia de mireasă. Latifundiarul a organizat o petrecere de pomina la Palatul Snagov cu 1000 de invitati.

Becali nu s-a uitat la bani cand a fost vorba despre fata ei și a cheltuit peste 500 de mii de euro

Dovadă stau imaginile apărute în mediul online în care se vede cum socrul mic le-a dat bani ospătarilor la finalul petrecerii. Becali le-a împărțit fără reținere bani celor câteva zeci de ospătari care s-au ocupat de invitații de la nuntă.

Printre invitații de la nunta Teodorei Becali s-au numărat personaje de marcă din politică, sport și lumea mondenă.

