Gigi Becali, cercetat pentru ultraj. Finanţatorul FCSB: Sindicatul penitenciarelor face ”fake news” (VIDEO)

Un nou dosar pentru Gigi Becali. Finanţatorul FCSB a fost audiat pentru ultraj după ce l-a amenințat în direct pe directorul Penitenciarului Jilava. Totul s-a întâmplat în timpul unei emisiuni TV din 2017. Becali era revoltat că vărul său, Victor Becali, nu a primit o învoire.

Agenţia Naţională a Penitenciarelor a sesizat Parchetul General în cazul omului de afaceri pentru infracţiuni de şantaj la adresa unui director de penitenciar.

Însă reaudierile în acest dosar au început abia în această săptămână.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Talk B1”, Gigi Becali a susținut că Sindicatul penitenciarelor lansează un ”fake news”.

„Nu există așa ceva. N-am fost audiat. E fake din partea lui Sorin Dumitrașcu (preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor). El a făcut o plângere la Parchet de amenințare sau ultraj. La parchet l-au trimis la Miliție, iar acolo îl chemi pe nebun – spun la modul general nebun – să dai declarații. Pe Becali îl sună de la miliție și am vorbit cu doamna de la penitenciar și spune că n-am amenințat-o, dar trebuie să dai declarații. Orice nebun face o plângere despre mine trebuie să vin eu la poliție să zic că nu am amenințat? Știu că oamenii în România n-au discernământ juridic. Toată lumea din presă ia știrea și o rostogolește. Domnului Dumitrașu îi fac plângere pentru denunț calomnios”, a declarat Gigi Becali.

