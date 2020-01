Lovitură pentru Gigi Becali: Curtea Supremă i-a respins cererea de reabilitare

Lovitură pentru Gigi Becali. Judecătorii Curții Supreme au respins cererea de reabilitare făcută de latifundiarul din Pipera. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată în maxim 10 zile, informează B1 TV.

După trei condamnări definitive la pedepse cu executare, Becali a încercat să obțină reabilitarea, dar în zadar.

„Nu mă interesează să aleg, să candidez nu mă interesează. Deci nu e mare lucru. Trebuie să o ceri, că dacă nu o ceri, nu o obții niciodată. Iar pentru reabilitarea de drept trebuie să aștept 8 ani jumate. Eu am făcut pușcărie degeaba și voi știți asta. De asta am venit să cer reabilitarea. Judecătorii știu că am făcut pușcărie degeaba. Omul care a dat pușcăria nu mai e aici, adică Livia Stanciu”, afirmase Gigi Becali, joi, la Curtea Supremă.

„Respinge cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul Becali George. Obligă petentul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,16 ianuarie 2020”, a stabilit, vineri, Curtea Supremă.

Joi, Becali mai declarase că judecătorii de la Curtea Supremă sunt foarte puternici și nu pot fi influențați de nicio manieră.

„DNA trebuie neapărat pus puțin la pământ, să stea el frumos, pe burtă, și să lase țara asta să respire, că au distrus-o. Au inventat tot felul de acuzații. Eu sunt Stan Pățitu. Eu am făcut pușcărie că mi s-a furat mașina și am dat whisky la hoți și eu în pușcărie. Am dat bani să se joace corect meciul de fotbal și au zis că e mită, deși nu e nicăieri în lume așa ceva”, a mai spus Becali.