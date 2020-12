Gigi Becali: Eu nu mă vaccinez nici dacă mor. Mai bine zic „taie-mi capul!”. O să te oblige să îți bagi cip! Te manipulează cu 5G, cu 9G!

Gigi Becali a declarat că îi este „frică” să se vaccineze împotriva COVID-19 și că „anul 2020 e începutul sfârșitului”. „Mai bine zic «taie-mi capul!»”, spune celebrul finanțator, deja cunoscut pentru declarațiile controversate.

Gigi Becali nu se vaccinează: „Eu nu mă vaccinez nici dacă mor”

„Nu mai scăpăm de pandemia asta! Eu nu mă vaccinez nici dacă mor. Eu iau cinci picături dintr-un medicament și timp de un an de zile nu am probleme. E mai bun ca vaccinul. Dar nu mă vaccinez! Îmi e frică (...) „Mai bine zic «taie-mi capul!». Dar vaccin nu fac! O să te oblige să îți bagi cip! Și ce înseamnă mâna dreaptă și fruntea? Înseamnă Sfânta Cruce! Și asta-l are pe drac. Și o să spună să-ți pui plachetă cu 666 în tine. Și degeaba mai faci Sfânta Cruce pentru că-l ai pe dracul în tine. Te manipulează cu 5G, cu 9G! Au și 9G! Te manipulează cu calculatoarele. Nu e conspirație, asta spun Sfinții Părinți. Te manipulează cu calculatoarele. Nu e conspirație, asta spun Sfinții Părinți. Anul 2020 e începutul sfârșitului. Mai durează 40-50 de ani. Noi nu prindem, dar vor prinde copiii noștri”, a declarat Gigi Becali la România TV, potrivit GSP.

Campania de vaccinare împotriva COVID-19 începe duminică, 27 decembrie

Primele 10.000 de doze din serul produs de Pfizer și BioNTech au ajuns deja în România. La sosirea tranșei în țară, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a subliniat că este vorba despre un vaccin care „a dovedit că îndeplinește toate standardele de siguranță, de calitate și eficacitate”.

„Avem o strategie de vaccinare, în care sunt prevăzute cele trei etape de vaccinare: prima e cea adresată personalului medical și din sistemul social. În etapa a doua e vaccinată populația la risc și persoanele care deservesc activități esențiale. În etapa a treia vorbim de vaccinarea populației generale. Din acest punct de vedere azi, în prima zi de Crăciun, se concretizează speranța noastră, aceea că vom avea în sfârșit o modalitate sigură, eficientă și rapidă de a pune capăt acestei pandemii, care ne-a schimbat viața poate unor apentru totdeauna. Trebuie să înțelegem că printr-un efort internațional, printr-o colaborare între toate statele lumii, o colaborare fără precedent, prin cercetare medicală avansată, azi suntem martorii unui progres științific, unui progres medical prin care un vaccin a dovedit că îndeplinește toate standardele de siguranță, de calitate și eficacitate. Din 27 decembrie, putem începe campania de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

România va putea accesa 10 milioane de vaccinuri pe baza contractului semnat de Comisia Europeană cu BioNTtech/Pfizer. Premierul Florin Cîțu a precizat că „săptămâna viitoare vom primi în jur de 144.000 de doze'”.

Până astăzi, 26 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 613.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit bilanțului prezentat sâmbătă de Grupul de Comunicare Strategică, care a precizat că 536.332 de pacienți au fost declarați vindecați.

Minune de Crăciun! Omul străzii și-a găsit familia după 10 ani, după ce a primit un ajutor neașteptat