Ce probleme are Gigi Becali după ce a JIGNIT-O pe Viorica Dăncilă: 'Nu este la prima abatere! Oamenii confundă religia cu prostia'

Gigi Becali are din nou probleme. De această dată, după ce a jignit-o pe Viorica Dăncilă, prezidențiabilul PSD.

Patronul FCSB ar puta fi convocat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, după ce a lansat o tiradă la adresa Vioricăi Dăncilă arătând că nu poate deveni președinte și nici nu trebuie să ceară dezbatere electorală deoarece "este femeie".

„ O să pun în discuție oportunitatea unei autosesizări . Legat de declarație, mi-aduc aminte de Nicolae Steinhardt în ‘Jurnalul fericirii’, care spunea că nu înțelege acei oameni care confundă religia cu prostia.

Este adevărat că nu este la prima abatere și cred că în primul rând societatea trebuie să reacționeze și să ia poziție față de astfel de declarații. Cu siguranță, se va lua în calcul faptul că domnul Becali nu este la prima declarație de acest fel. Eu nu am înțeles de ce domnul Becali a făcut astfel de declarație pentru că dumnealui nu are dreptul la vot. Are o interdicție de la condamnarea penală”, a declarat Csaba Asztalos potrivit realitateasportiva.net.

Amintim că Gigi Becali a fost miercuri la sediul DNA pentru a ridica o ordonanță de clasare pe care a primit-o într-un dosar din 2017. Cu această ocazie, patronul de la FCSB a fost întrebat și de cel mai important subiect al momentului, alegerile prezidențiale.

"Ce să votez femeie președinte? Păi ce am luat-o razna cu capul toți ne ducem pe miriște? Că face domnle confruntare cu Iohannis? Păi dacă ești bărbat cum să faci confruntare cu o femeie? Ce să te confrunți cu o femeie? Ăla e bărbat, se confruntă cu o femeie? Ce idei poată să aibă o femeie în fața lui? Am văzut ce idei! Nu sunt misogin, eu spun ce spune Sfânta Scriptură, ce spune în Biblie Iisus Hristos și Apostolul Pavel. Nu se poate femeie președinte. Așa scrie în Biblie", a declarat Gigi Becali.