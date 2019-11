Gigi BECALI, la DNA. În ce dosar a fost chemat patronul FCSB la sediul Direcției Anticorupție

UPDATE: La ieșirea de la DNA, Gigi Becali a arătat că el a vrut să vină la DNA pentru a ridica o soluție de clasare primită într-un dosar din 2017.

"Am facut cererea si am dat un mail pe care au zis ca voi primi ordonanta de clasare. Este vorba despre un dosar din 2017, daca stiti, cand am fost chemat. A facut odata unul, ala cu papion, de la televizor... Ca a zis el ca nu stiu ce teren face mai putin pe evaluarea cutare. Si acum am venit sa iau ordonanta de clasare. Am facut cererea, am si modificat-o si mi-au zis ca nu pot sa mi-o dea astazi, ca seful de sectie era in niste audieri. Si o sa primesc pe mail ordonanta de clasare. Nu m-au chemat, eu am vrut sa vin", a declarat Becali la ieșirea de la DNA.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a mers, miercuri, la sediul DNA.

Latifundiarul le-a declarat jurnaliștilor că a fost chemat pentru a fi informat despre o clasare, dar că nu știe despre ce dosar este vorba.

„La ieșire vă arăt ordonanța de clasare”, a spus Becali, la intrare la DNA.