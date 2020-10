Gigi Becali rămâne fără drept de vot. ICCJ a respins iar reabilitarea patronului FCSB

Gigi Becali rămâne în continuare fără drept de vot! Magistraţii Curţii Supreme au respins cererea depusă de omul de afaceri, prin care a solicitat să fie reabilitat, Becali având mai multe interdicţii după ce în urmă cu 5 ani a fost eliberat condiţionat din închisoare.

Înalta Curte a respins iar reabilitarea lui Gigi Becali

"Respinge ca prematur formulată cererea de reabilitare judecătorească a petentului Becali George. Obligă petentul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare", se arată în hotărârea instanţei.

Este pentru a doua oară când judecătorii nu sunt de acord cu reabilitarea în cazul lui Becali, o decizie similară fiind dată în luna ianuarie 2020.

Gigi Becali, în fața Instanței Supreme

Patronul FCSB a declarat în luna ianuarie că nu este vorba atât despre dreptul de a alege (vot) sau de a fi ales, cât despre faptul că dacă i s-ar deschide un nou dosar ca recidivist, ar primi o nouă pedeapsă mai mare. Latifundiarul din Pipera a avut mai multe acuze la adresa DNA în acel moment și spunea că acele dosare i-au fost trucate.

Reamintim că a executat doar un an și zece luni de închisoare la Poarta Albă, din pedeapsa de trei ani și șase luni, primită în toate cele trei dosarele. În mod normal această reabilitare este realizată la cinci ani după executarea pedepsei, dar Becali ar vrea să fie reabilitat înainte de acest termen, după cum spuneam tocmai din frica unui nou dosar.

Gigi Becali vrea să aducă vaccinul anti-Covid în România

La ieșirea de la Înalata Curte, latifundiarul din Pipera și-a exprimat dorința de a aduce în România vaccinul rusesc împotriva noului coronavirus, dar și un tratament indian care ar ajuta la vindecare COVID-19.

„Vreau să aduc niște medicamente. De ce? Pentru că virusul ăsta este un fleac. Numai că oamenii nu știu, nu au. De exemplu tu, ai virusul! Fereasca Dumnezeu! Să n-ai! Am avut zeci de persoane pe care le-am vindecat. Ce medicamente iei de la farmacie? Știi ce? Să ne zica ministrul Sănătății..bă dacă ai simptome te duci și iei de la farmacie cutare medicament. Că defapt ei de ce mor? Pentru că stau fără nici un medicament, fără nici un tratament 2-3 săptămâni (...) Și atuncea eu ce vreau să fac? Să aduc medicamenete din India-famitinavirus sau arghidolul din Rusia. Să-l bag. Că exista o lege caădaca pui în farmacie, adică fără adaos. Și eu cumpăr medicamentele, le pun în farmaciile din Romania, fără nici un fel de adaos, ca să poată oamenii să-i salvăm, să nu moară oamenii. Adică să știe omul-bă am virus. Bă mă duc și cumpăr arvidol, bă mă duc și cumpăr ceva. Oamenii nu știu decât de paracetamol. Bă nu trece cu paracetamol. Deci mama mea nu are nimic, e vindecată, are 90 de ani, e vindecată de 2 luni de zile. Am avut toată curtea și soferi și oamenii din casă și cutare si uite și Giovani și Victor si toată comuna. Majoritatea au avut virus. Le-am dat medicamente. Arbidol, vitamina C, dar am avut ce să dau. Oamenii nu au ce să ia. Asta vreau eu să fac. Plus de asta am făcut astazi o scrisoare de intenție pentru vaccin, din Rusia. Ca in Rusia deja se vaccinează”, a declarat Becali.