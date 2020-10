Vaccinul rusesc anti-covid ar putea ajunge în România, distribuit de Gigi Becali. Omul de afaceri intenționează să distribuie chiar el în farmacii tratament, fără adaos. Totodată, Gigi Becali a vorbit și despre un tratament indian, pe care l-a folosit și el cu succes.

Latifundiarul din Pipera își dorește să aducă o serie de medicamente în România, pentru tratarea infecției cu noul coronavirus așa cum afirmă el, fără adaos comercial.

„Vreau să aduc niște medicamente. De ce? Pentru că virusul ăsta este un fleac. Numai că oamenii nu știu, nu au. De exemplu tu, ai virusul! Fereasca Dumnezeu! Să n-ai! Am avut zeci de persoane pe care le-am vindecat. Ce medicamente iei de la farmacie? Știi ce? Să ne zica ministrul Sănătății..bă dacă ai simptome te duci și iei de la farmacie cutare medicament. Că defapt ei de ce mor? Pentru că stau fără nici un medicament, fără nici un tratament 2-3 săptămâni”, a precizat patronal FCSB.

Becali vrea să aducă medicamentele în țară

Patronul FCSB a făcut şi planul de distribuire a medicamentelor în ţară.

„Și atuncea eu ce vreau să fac? Să aduc medicamenete din India-famitinavirus sau arghidolul din Rusia. Să-l bag. Că exista o lege caădaca pui în farmacie, adică fără adaos. Și eu cumpăr medicamentele, le pun în farmaciile din Romania, fără nici un fel de adaos, ca să poată oamenii să-i salvăm, să nu moară oamenii. Adică să știe omul-bă am virus. Bă mă duc și cumpăr arvidol, bă mă duc și cumpăr ceva. Oamenii nu știu decât de paracetamol. Bă nu trece cu paracetamol”, a mai declarant latifundiarul din Pipera.

Ba chiar mai mult! Afaceristul susţine că el a procurat de mult timp aceste medicamente pe care le-a administrat familiei, prietenilor şi chiar vecinilor.

„Deci mama mea nu are nimic, e vindecată, are 90 de ani, e vindecată de 2 luni de zile. Am avut toată curtea și soferi și oamenii din casă și cutare si uite și Giovani și Victor si toată comuna. Majoritatea au avut virus. Le-am dat medicamente. Arbidol, vitamina C, dar am avut ce să dau. Oamenii nu au ce să ia. Asta vreau eu să fac. Plus de asta am făcut astazi o scrisoare de intenție pentru vaccin, din Rusia. Ca in Rusia deja se vaccinează”, a mai precizat Gigi Becali.Veste-șoc despre Liviu Dragnea! A paralizat în spatele gratiilor