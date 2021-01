Gindrovel Dumitra: Nu putem recomanda în acest moment vaccinarea unei persoane gravide, însă ea poate fi protejată și prin vaccinarea celor din jurul său (VIDEO)

Gindrovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei, a explicat că recomandările se poate face doar în concordanță cu dovezile existene în acest moment. Astfel, fiindcă în studiile clinice realizate de Pfizer se specifică foarte clar că nu există dovezi privind siguranța și eficacitatea administrării vaccinului împotriva COVID-19 la persoanele sub 16 ani sau la femeile gravide, medicii nu pot face o astfel de recomandare în acest moment.

