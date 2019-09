Începe scandalul în cazul accidentului provocat de fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu.

Părinții tânărului ucis de Mario Iorgulescu acuză că se vrea mușamalizarea cazului și că nimeni nu le-a comunicat nimic concret despre tragedia care s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Femeia a mai declarat la antena 3 că fiul său, tată a doi copii, se întorcea de la un priveghi când mașina a fost lovită frontal de bolidul Aston Martin condus de Mario Iorgulescu.

“Eu cred că da (se vrea mușamalizarea – n.r.). Nimeni nu ne-a spus nimic”, a spus mama tânărului Daniel Vicol.

„Nu a luat niciun fel de legătură. Ne-am luat copilul acasă și atât”, a spus și tatăl acestuia.

În același timp, familia Iorgulescu a remis presei un nou comunicat în care anunţă că va face tot posibilul pentru a-i ajuta pe cei doi copii rămaşi fără tată.

"În aceste ore grele pentru noi toți cei atât de afectați de tragedia din noaptea de 8 septembrie, vă putem spune că am luat legătura cu familia tânărului decedat. Durerea noastră este mare, rugămințile noastre către Dumnezeu nu se opresc nicio clipă. Le-am făgăduit rudelor celui care a murit că vom face tot posibilul ca să ajutăm din toate punctele de vedere familia greu încercată, am promis în fața lui Dumnezeu că vom avea grijă de copiii rămași fără tată.

Știm că părintele este de neînlocuit, dar vom face tot ce e omenește posibil pentru creșterea și educația lor, pentru ca drumul copiilor în viață să fie cât mai bun.

Cu sufletul sfâșiat și credință în Dumnezeu, Gabriela și Gino Iorgulescu", se spune în comunicat, potrivit digisport.

Momentul în care Mario Iorgulescu spulberă o altă mașină cu 240 km/h a fost surprins de camerele de supraveghere. Bolidul condus de Mario Iorgulescu zboară pe şosea, fără să ţină cont de semnele de circulaţie. Unul dintre martori a povestit că imediat după accident, Mario Iorgulescu s-ar fi ridicat în picioare şi şi-ar fi sunat tatăl. Între timp Parchetul a deschis un dosar penal pe numele fiului preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. Mario Iorgulescu se află încă internat la Terapie Intensivă, la Spitalul Elias. Medicii spun că, deşi starea lui este favorabilă, acesta nu a depăşit "zona riscului vital". Atenţie urmează imagini cu un puternic impact emoţional!

