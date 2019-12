Clanurile fac legea în județul PSD-stului Niculae Bădălau: Interlopii iar au semănat teroare în Giurgiu. Poliția, reacție întârziată, DIICOT, fără replică (VIDEO, FOTO)

România este țara luptelor de stradă. Protagoniștii sunt mereu aceiași - clanuri care caută să-și impună respectul sau familii de interlopi care se luptă pentru supremație. Lovesc aproape din senin, fără motiv și fără să se gândeasca la consecințe. Ultimul episod a avut loc la Giurgiu, unde membri ai unei grupări de interlopi din Ghimpaţi au semănat teroare pe străzi, înarmaţi cu macete, săbii şi cuţite, informează B1 TV.

Totul s-a întâmplat pe străzile din Ghimpaţi. În imagini apar mai mulți indivizi care își provocă rivalii, o altă grupare interlopă, la o răfuială în public. Sunt înarmați până în dinți cu săbii, topoare, cuțite și susțin că nu ezită să le folosească. Gruparea a semănat teroare pe străzi. Toate ameninţările au fost transmise live pe Facebook. Agitând macetele, săbiile, cuţitele şi bâtele de baseball, interlopii au distrus un sens giratoriu.

