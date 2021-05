Globurile de Aur, boicotate la Hollywood. Tom Cruise a înapoiat toate statuetele: ce alte organizații media și actori s-au alăturat protestului

Tom Cruise a înapoiat cele trei trofee Globul de Aur, în semn de protest faţă de lipsa de diversitate în interiorul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, scrie Variety, citată de News.ro.

Globurile de Aur, boicotate la Hollywood

Actorul a returnat cele trei premii, obţinute pentru rolurile din „Born on the Fourth of July” (cel mai bun actor, dramă), „Jerry Maguire” (cel mai bun actor, comedie sau musical), şi „Magnolia” (cel mai bun actor în rol secundar).

Asociația Presei Străine de la Hollywood, care acordă Globurile de Aur, a fost tot mai des criticată pentru lipsa diversității.

Astfel, mai multe platforme media din Statele Unite au anunțat că boicotează, de asemenea, demersurile Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, iar postul NBC a transmis că nu vă mai difuza gala premiilor de anul viitor.

Mai mulți actori, precum Scarlett Johansson și Mark Ruffalo, cer schimbări substanțiale.

Netflix, Amazon şi WarnerMedia au anunţat toate că boicotează HFPA, iar NBCUniversal a transmis luni că NBC nu va mai difuza gala premiilor în 2022, scrie News.ro.

