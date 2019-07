Lumea filmului este din nou în doliu! Actorul galez Glyn Houston, cu o carieră care s-a întins pe mai mult de şase decenii, a murit la vârsta de 93 de ani, anunță BBC.

Glyn Houston a devenit cunoscut în anii 1950, când a interpretat rolul iubitului personajului jucat de Joan Collins în „Turn the Key Softly”. A lucrat alături de actori celebri precum Clark Gable, Alan Ladd şi Lana Turner.

Dean Powell, care l-a ajutat să îşi scrie memoriile, a anunţat decesul actorului despre care a spus că era „un adevărat gentilom”, potrivit news.ro.

Houston a jucat în peste 80 de filme, în special de televiziune, dar a jucat şi teatru. Între cele mai cunoscute seriale în care a apărut se află „Keep It in the Family”.

În 2008, a primit un trofeu special BAFTA.

(Foto: imdb.com)

A fost prieten apropiat al actorilor galezi Richard Burton şi Stanley Baker.

Houston a avut două fiice cu Shirley Lawrence, cu care s-a căsătorit în 1956.

(Foto: imdb.com)