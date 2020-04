Google Doodle, 3 APRILIE: 117 ani de la nașterea lui Lola Álvarez Bravo

Doodle de astăzi o sărbătorește pe Lola Álvarez Bravo, primul fotograf profesionist din Mexic, la împlinirea a 117 ani. Cunoscută pentru portretele sale de persoane publice, precum și pentru fotografia de stradă care cronicizează decenii din viața mexicană, ea este considerată unul dintre pionierii țării în fotografia modernistă.

Lola Álvarez Bravo s-a născut în Mexic, în această zi în 1903, iar de la vecinul ei, Manuel Bravo, a aflat mai întâi elementele de bază ale fotografiei, inclusiv developarea fotografiilor în camera întunecată. Cei doi s-au căsătorit în 1925 și amândoi au continuat să obțină aclamări enorme pentru munca lor.

Álvarez Bravo a devenit o figură centrală în renașterea culturală post-revoluționară a Mexicului, iar printre fotografiile sale cele mai renumite la nivel internațional s-au numărat cele realizate la jumătatea anilor '40 a prietenului ei și a uneia dintre cele mai emblematice artiste ale țării, pictorul Frida Kahlo. Prin obiectivul ei fotoperiodisticat, Álvarez Bravo a surprins scene din viața mexicană de zi cu zi, de la tradiții locale la saloane de coafură în aer liber, înfățișând profunzimea și lărgimea culturii țării de-a lungul unei cariere care a cuprins mai bine de jumătate de secol.

În 1981, statul de origine al lui Álvarez Bravo, i-a acordat o medalie de distincție pentru contribuția la arte, iar patru ani mai târziu, o placă a fost instalată în onoarea ei în istoricul Teatru Degollada din Guadalajara.

Lola Álvarez Bravoa a decedat pe 31 iulie 1993.

'Feliz cumpleaños, Lola Álvarez Bravo!'

“I was the only female fooling around with a camera in the streets and all the reporters laughed at me. So I became a fighter.”