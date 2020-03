Haos în Gorj: Spitalul Judeţean, Ambulanţa şi DSP au toate cifre diferite cu privire la câte persoane sunt în carantină şi câte izolate la domiciliu (VIDEO)

Trei instituţii, trei rânduri de cifre. Asta au găsit cei de la Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii în judeţul Gorj. Spitalul Judeţean, Ambulanţa şi DSP au fiecare alte cifre cu privire la câte persoane sunt în carantină şi câte în izolare la domiciliu în judeţ. Culmea este că proaspăt demisa directoare a DSP Gorj se pare că nici nu ştia că e o diferenţă între carantină şi izolare, informează B1 TV.

Haos, dezastru, vraişte sunt câteva caracterizări tocmai bune pentru ce a găsit Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii în judeţul Gorj.

