O femeie din judeţul Gorj şi-a prins soţul în maşină cu amanta, chiar în timpul unei partide de amor. Cei doi erau dezbrăcaţi, iar nevasta înşelată s-a răzbunat crunt pe rivala sa.

INCENDIAR! CRISTIAN POMOHACI, PRINS ÎN FAPT CU PARTENERUL! FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE! LA ASTA NU SE AȘTEPTA NIMENI (GALERIE FOTO)

Nevasta bărbatului infidel a dat buzna în maşina în care avea loc scena fierbinte cu telefonul mobil în mână.

CUTREMUR MONDEN! CRISTI BORCEA, PRINS ÎN FAPT DE COLEGII DE CELULĂ! VALENTINA PELINEL, ÎN STARE DE ȘOC

Bărbatul a fost luat prin surprindere de soţia lui: „Mă, stai potolită. Cu cine venişi?“.

NUCLEARA MONDENĂ! S-A AFLAT RELAȚIA DINTRE FUEGO ȘI MIRABELA DAUER! IRINA LOGHIN ȘI-A FĂCUT CRUCE! S-A VĂZUT TOT (GALERIE FOTO)

„Nu te interesează pe tine cine mă aduse. Păi de când te urmăresc eu“, i-a răspuns nevasta, potrivit adevarul.ro.

Aceasta a filmat toată acţiunea de demascare a infidelităţii soţului său şi i-a luat hainele amantei.

Nevasta a ameninţat-o că va merge să i le arate, împreună cu filmarea, soţului acesteia şi şefilor ei, la “spital”.

“Dă-mi, fată, hainele încoace!“, i-a cerut amanta.

“Nu-ţi dau nimic. Mergi cu mine în pielea goală“, i-a răspuns nevasta înşelată.

Imaginile au devenit rapid virale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.