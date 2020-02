Desfăşurare de forţe la casa primului român infectat cu coronavirus. Familia acestuia se află în carantinată, iar autorităţile o păzesc, informează B1 TV.

În acea casă mai locuiesc șapte oameni şi toţi au fost testaţi negativ. Nu sunt copii acolo, dar sunt persoane în vârstă. Potrivit primarului din Prigoria, ar fi vorba despre părinții și bunicii pacientului, dar și prietena acestuia.

S-a instituit pază ca să se evite intrarea vecinilor curioși în contact cu cei posibil infectaţi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.