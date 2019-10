Un incendiu a izbucnit, joi, la grădinița din Polovragi, județul Gorj.

Flăcările au cuprins acoperișul clădirii Căminului Cultural, spațiu în care funcționa, la mansardă și grădinița din comună.

Zecile de copii care învață acolo au fost evacuați de urgență, înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă, atât copiii, cât și educatoarele au tras o sperietură zdravănă și au fugit din calea flăcărilor și a fumului dens.

"Evacuarea nu a fost una ușoară și asta pentru că toți copiii și personalul didactic au fost nevoiți să iasă afară din clădire printr-un hol îngust și să coboare pe scări. S-a creat un haos total, povestesc părinții, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit", transmite tvsud.ro.

În acest momente, mai multe echipaje de pompieri se află la fața locului și încearcă să stingă incendiul

Se pare că focul a izbucnit de la un coș de fum necurățat de mult timp.

