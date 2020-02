Două grădiniţe din sectorul 4 vor fi relocate după ce ANPC le-a dat notificare de părăsire a spaţiului în care funcţionează temporar. De asemenea, acestea au fost şi amendate cu 5.000 de lei de către inspectorii ANPC pentru că nu respectă o regulă a Ministerului Sănătăţii care spune că unităţile de învăţământ trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 15 metri faţă de blocurile de locuit.

