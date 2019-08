Investiţii în educaţie: Grădiniţe consolidate şi modernizate în Sectorul 4 (VIDEO)

Din septembrie, niciun copil nu va mai merge la grădiniță în clădiri cu risc seismic în sectorul 4! Anunţul a fost făcut de edilul Daniel Băluţă care susţine că odată cu începerea noului an școlar, micuții nu vor mai fi nevoiți să învețe în imobile degradate care pun în pericol atât viața lor, cât și a cadrelor didactice.

"După cum vedeti şi dumneavoastră, dotarea aproape completă, singurul lucru care lipseşte, astăzi dar până pe 9 vine, este aerul condiţionat. În rest tot ce este necesar procesului educaţional, din punct de vedere al mobilierului, bineînţeles că ele vor fi şi personalizate de doamnele educatoare", a afirmat Daniel Băluţă.

Aşa vor arăta grădiniţiele din sectorul 4 din toamnă. Pentru siguranţa micuţilor, edilul Daniel Băluţă a luat o serie de măsuri, în special de consolidare a clădiilor cu risc sesimic care găzduiau grădininţe. Ba mai mult, noile clădiri vor avea dotări de ultimă generaţie atâtt pentru micuţi cât şi pentru educatori.

"Din totalul celor peste 27 de gradiniţe pe care le avem am constatat în urma expertizelor pe care le-am făcut că peste jumătatea dintre acestea, şi anume 14, au fost găzduite în clădiri cu risc seismic 1. Dintre acestea până în această clipă 8 clădiri au fost relocate temporat fie relocate permanent, în timp ce celalte 6 au fost relocate temporate astfel odată cu începutul anului şcolar ne aflăm în situaţia fericită ca niciun copil care învaţă în Sectorul 4 nu va mai fi în pericol", a declarat edilul din Sectorul 4.

Una dintre grădiniţe va fi demolată în totalitate.

"Avem o grădiniţă şi o vedeţi acolo ce se găseşte într-o clădire cu risc seismic 1 şi pe de altă parte într-un timp foarte scurt am reuşit să dăm în folosinţă două corpuri de clădire de o suprafaţă echivalentă grădiniţei pe care urmează să o demolăm pentru că din punct de vedere al costurilor este mai eficient să construim una nouă mai mare decât să o consolidăm", a precizat Daniel Băluţă.

Edilul sustine că în maxim un an, toate grădiniţele care se aflau într-o stare deplorabilă vor fi ca noi, în special, grădiniţa nr 194. În acest fel, dotările vor fi mult mai bune dar şi capacitea mult mai are. Astfel, se va dubla numărul de copii.

