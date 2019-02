'Grapini bate orice record la capitolul cretinism'. Florin Călinescu, atac dur la Guvern: Livulică jefuiește țara

Florin Călinescu ironizează din nou Guvernul și pe conducătorul lui 'Livulică'.

Victoria Laurei Codruța Kovesi în Comisia LIBE pentru șefia Parchetului European a scos încă o dată la iveală "cretinismul" oamenilor lui Dragnea.

"In cazul in care Codruta devine procuror european, in mod normal macar sluga tudorel ar trebui sa dispara. Ca livulica si tariceanu nu cred ca se gandesc la treaba asta. Inca.

Iar grapini la capitolul cretinism bate orice record...

Hai, Codruta, ca se poate...", a scris Călinescu pe Facebook.

Cât despre măsura pe care șeful PSD vrea să o pună în aplicare, de aducere a tezaurului în țară, prezentatorul de la Pro Tv este de părere că esteo tentativă de jaf la drumul mare

"Pentru ca nu sunt bani, livulica s-a gandit sa jefuiasca si rezerva de aur a ȚĂRII.

Cred ca este, in clar, un atac la siguranta nationala. CSAT ul ar trebui sa ia masuri", mai spune Călinescu.