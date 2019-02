Cine a întâmpinat-o pe Maria Grapini cu flori la Otopeni după prestația jenantă de la Bruxelles când a vrut să fure la voturi și a fost mustrată în plen pentru lipsă de respect (VIDEO)

În ciuda faptului că a fost în centrul mai multor episoade jenante în Parlamentul European în această săptămână, europarlamentarul Maria Grapini a fost întâmpinată cu flori la sosirea pe Aeroportul Otopeni. Cel care a considerat că trebuie să facă acest gest este Mihai Căldăraru, Președinte al Asociației MicNews.

