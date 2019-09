GRAV ACCIDENT, în Capitală! O mașină de poliție s-a ciocnit VIOLENT cu un autoturism, care NU a acordat prioritate

Accident grav, în această dimineaţă, în Capitală. O maşină de poliţie aflată în misiune s-a ciocnit violent cu un alt autoturism al cărui şofer nu a acordat prioritate de trecere. Şoferul vinovat a fost rănit şi a fost transportat la spital.

Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7, pe soseaua Colentina, din Capitala. Masina de politie era in misiune si circula pe linia de tramvai cu semnalele acustice si luminoase in functiune.

Numai ca, la un moment dat, un sofer neatent nu a observat autospeciala de politie şi a virat la stânga fără să mai acorde prioritate, aşa cum o cere legea.

In urma impactului, cele doua masini au fost grav avariate, iar circulatia tramvaielor a fost blocată zeci de minute.

In acest moment, nu mai este blocata calea de rulare a tramvaielor. A fost blocata pentru o ora, intre 7 si 8. Soferul a fost ranit usor si a fost transportat la Spitalul Sf. Pantelimon.