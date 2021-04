Grav accident în județul Sibiu: Trei oameni au murit, iar o femeie însărcinată a ajuns în stare gravă la spital (VIDEO)

Tragedie în judeţul Sibiu. Trei oameni au murit pe Drumul Naţional 1, după ce două autoturisme s-au izbit violent. Într-una dintre mașini se afla și o femeie însărcinată în 30 de săptămâni. Aceasta a fost transportată la Urgență cu răni destul de grave, informează B1 TV în ”Știrile orei 08.00”, prezentate de Luiza Cergan.

