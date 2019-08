GRAV accident rutier: Un MICROBUZ plin cu pasageri s-a RĂSTURNAT, după ce a intrat în coliziune cu un autovehicul. BILANȚUL MORȚILOR (FOTO, VIDEO)

Un grav accident de circulație s-a produs, joi după amiază, la granița dintre județele Ilfov și Giurgiu, între localitățile Dragomirești Deal și Bâcu.

Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile Maior, a declarat pentru B1.ro că un microbuz și un autovehicul au intrat în coliziune.

ULTIMA ORĂ! "ALEXANDRA MĂCEȘANU TRĂIEȘTE. PROBELE VOR TRIMITE ANUMITE PERSOANE LA PUȘCĂRIE". ANUNȚUL FĂCUT DE FAMILIA TINEREI (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.