GRECO: Respectarea de către România a recomandărilor de prevenire a corupției cu privire la parlamentari și magistrați e nesatisfăcătoare / Doar 5 din 18 recomandări au fost implementate (VIDEO)

România a implementat doar 5 din cele 18 recomandări din raportul Grupului Statelor împotriva Corupției, organismul anticorupţie al Consiliului Europei cunoscut drept GRECO, informează B1 TV în Jurnalul orei 12.00, prezentat de Ștefan Pășcuță. Datele din ultimul raport GRECO pentru România, prezentat de mass-media, relevă că, în mare, autorităţile par a fi hotărâte să abandoneze multe dintre reformele judiciare controversate, doar că nivelul de conformitate rămâne foarte scăzut.

