Greenpeace România a emis un drept la replică la postarea ministrului Energiei, Virgil Popescu, din data de 13 aprilie, în care preciza că activiștii de mediu vor eliminarea cărbunelui din mixul energetic, dar nu propun măsuri concrete si nu spun nimic despre minerii care își câstigă pâinea din asta.

Potrivit Greenpeace, ministrul Energiei este cel care are responsabilitatea de a găsi soluții pentru probleme cetățenilor și de a le reprezenta cât se poate de atent interesele:

“Domnule ministru, ne exprimăm consternarea că un ministru european, în secolul 21, plătit din bani publici, deci din buzunarele tuturor românilor, așteaptă soluții de la societatea civilă pentru a-și executa mandatul. Rolul dumneavoastră care mai este, în aceste condiții? Aveți responsabilitatea de a găsi soluții pentru probleme cetățenilor și a le reprezenta cât se poate de atent interesele. Așadar, care sunt măsurile concrete pe care le propuneți pentru a asigura în zonele miniere o tranziție justă, care să ofere acestor comunități șansa unei vieți decente? Declinul și lipsa de rentabilitate a cărbunelui nu sunt noutăți, de aceea am dori să aflăm care este viziunea dumneavoastră pentru această problemă, în afară de a arunca, de ani buni, banii noștri pe poluare, într-o industrie moartă, care asigură doar 20% din necesarul energetic și ține captive comunitățile miniere în sărăcie”, transmite organizația.

Activiștii pentru protecția mediului precizează că au transmis deja soluții alternative la problemele semnalate. Ei precizează că în aproape toate țările din Uniunea Europeană, problema renunțării la cărbune este tratată cu seriozitate,iar miniștrii, împreună cu autoritățile centrale, lucrează la planuri realiste pentru eliminarea cărbunelui din mixul energetic:

“Înainte de acțiunea noastră din fața ministerului pe care îl conduceți, împreună cu 5000 de oameni, v-am propus câteva soluții. V-am transmis aceste direcții de acțiune acum câteva săptămâni și, până acum, nu am primit niciun răspuns din partea dvs. În aproape toate țările din Uniunea Europeană, problema renunțării la cărbune este tratată cu seriozitate, iar omologii dvs., împreună cu autoritățile centrale, lucrează la planuri realiste pentru eliminarea cărbunelui din mixul energetic, înlocuirea acestuia cu noi capacități de energie regenerabilă și, bineînțeles, caută soluții și accesează finanțări europene pentru diversificarea economică a regiunilor miniere, adică locuri de muncă pentru comunitățile afectate. Dvs. ce faceți? Are România un plan de renunțare la cărbune? Are o strategie pentru accesarea finanțărilor europene disponibile? Ce viziune aveți pentru susținerea energiei regenerabile? Până acum ați tratat cu maximă iresponsabilitate situația Complexul Energetic Oltenia, periclitând șansele companiei de a se reorganiza cu adevărat și de a proteja în mod real oamenii afectați”, precizează activiștii Greenpeace.