Greșeală amuzantă. Ministrul Sportului Ionuț Stroe și-a arătat chiloții în direct la TV

Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a fost surprins în chiloți în timpul unui interviu în direct la TV. Ministrul era în direct la Pro X când i s-a mișcat camera și s-a văzut că nu poartă pantaloni. Greșeala amuzantă a oficialului român s-a răspândit cu repeziciune pe rețelele de socializare, deveneind sursa ironiilor internauților.

Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a fost protagonistul unei faze amuzante, în timpul unei emisiuni televizate. Oficialul a intervenit prin Skype, la televiziunea Pro X, pentru a discuta despre situația sportului din România, dar a avut parte de un accident. În momentul în care vorbea despre reluarea competițiilor sportive și despre Campionatul European de fotbal ce urmează să se desfășoare și în țara noastră, ministrul Stroe a scăpat telefonul mobil. În acel moment, telespectatorii au putu observa că oficialul român era îmbrăcat office doar în partea de sus, pentru a da bine la TV. În partea de jos, Stroe era îmbrăcat lejer, de casă. Astfel că Ionuț Stroe, și-a arătat chiloții în direct la televizor.

Momentul l-a uimit și pe realizatorul Mihai Mironică, care a avut o reacție expresivă. Ministrul a trecut rapid peste moment și a continuat să vorbească fără probleme.

Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, și-a arătat chiloții la TV

Perioada de izolare a fost una grea, dar a surprins câteva provocări pe rețelele de socializare pe care se pare că nimeni nu le-a putut scăpa din vedere. Gafa amuzantă a lui Ionuț Stroe i-a amuzat teribil pe internauți. Românii au reacționat amuzant, ajutându-l pe ministru să treacă peste incident. Inițial, cel din urmă a încercat să treacă peste momentul din direct nebăgând în seamă prea mult camera care a căzut și a dezvăluit ceva ce nu dorea. Ulterior, după ce video-ul s-a viralizat în mediul online, Stroe a reacționat pe Facebook. El a postat o fotografie a sa, așa cum a fost îmbrăcat în timpul interviului, cu mesajul „Duminică dimineață, acasă, ținutele sunt mai „sportive”, chiar și atunci când dau interviuri”.

„N-am o problemă că am devenit viral și știu că toți care vor sări să critice poartă pantaloni de ski și pantofi acasă”, a scris el.

Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, după ce a apărut în chiloți la TV

„Nu contează cât de scurt ai „boxerul”, important e cât și cum gândești”. Internauții au reacționat prompt și amuzant la gafa ministrului Stroe. Cei care îl urmăresc pe acesta s-au ținut de șotii și au încercat să scoată la suprafață normalul din această situație.

„Foarte bine! Acasă la el fiecare sta cum se simte bine. Asa sunt noi oltenii simpli!O duminică plăcută,alături de cei dragi ție!” /

„Nu conteaza cat de scurt ai „boxerul”, important e cat si cum gandesti.” /

„Sa mai zica cineva ca in guvern nu e … transparentã totala !” /

„Este ceva normal frate sa stai in pantaloni scurți acasa”.

Acesta au fost doar câteva din comentariile internauților.

Cazul lui Stroe nu este unic. Mai multe persoane publice, inclusiv reporteri și membri ai familiilor lor, au fost suprinși în ipostaze hazlii în timpul carantinei impuse de pandemia de Covid-19.

De exemplu, un reporter american de la ABC News a fost surprins relatând cazuri importante în sacou și fără pantaloni.

Un reporter din SUA a fost surprins fără pantaloni în timpul unei transmisiuni în direct din propria locuință

