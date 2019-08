Greșeala CAPITALĂ pe care o face toată lumea la piscină! Medicii trag semnalul de alarmă: Sunt SUTE de morți...

În această vară, zeci de tineri au ajuns la spital în stare foarte gravă, după ce, plonjând într-o apă nu prea adâncă, și-au fracturat coloana cervicală. Din păcate, unii dintre aceștia au murit.

De ș i medicii au emis î nc ă de la î nceputul verii o serie de recomandări privind sariturile î n ap ă , au existat ș i anul acesta, la fel ca î n anii preceden ț i, zeci de tineri care au r ă mas paraliza ț i pe viata la varste foarte fragede, scrie BZI .



Medicii neurologi au observat o creștere alarmantă a acestor cazuri și au avertizat asupra riscurilor la care se expun tinerii, vânători de senzații tari. Fracturile de coloană cervicală sunt cele mai grave, iar pacienții au șanse minime de supraviețuire.

