Șase griji de părinte la care ar trebui să renunți

A-ti face griji pare ca face parte din descrierea fisei postului de parinte. Un parinte isi face griji foarte des si din orice motiv, desi multe dintre aceste ingrijorari sunt false si vin din dorinta puternica de a fi o mama impecabila sau un tata bun. Este natural sa ne pese si sa fim preocupati de varii aspecte ce tin de educatia si buna modelare a copilului. Insa iata o veste buna oferita de specialisti in parenting: sunt multe griji de parinte care nu au fundament real. In loc sa iti consumi energia ingrijorandu-te si facandu-ti varii scenarii apocaliptice pentru viitorul copilului, mai bine aduna-ti capacitatile emotionale, intelectuale si fizice si fii acolo pentru copil asa cum are nevoie cu adevarat.

Asadar, nu trebuie sa te ingrijorezi cu adevarat in niciuna din cele 6 situatii de mai jos; in schimb, iata ce trebuie sa faci:

Griji de parinte nr.1: Am un copil sclifosit la mancare

Un copil sclifosit si selectiv la mancare este una din grijile cele mai mari pentru parinti. Cu toate acestea, cea mai buna tactica este sa eviti sa faci un mare capat de tara din asta, exceptie face cazul in care copilul nu se simte bine.

Chiar daca mai sare mese, alege ce vrea sa manance si ce nu sau mananca mai degraba biscuiti decat un mar, trebuie sa ai in minte faptul ca pe durata unei saptamani probabil ca isi ia toti nutrientii necesari bunei sale dezvoltari armonioase. Ofera-i in permanenta o paleta foarte larga de alimente sanatoase si limiteaza-i gustarelele nesanatoase (copiii sclifositi la mancare sanatoasa tind sa prefere foarte des gustarile nesanatoase).

Nu uita, deasmenenea, ca a respinge mancarea este deseori un mod prin care isi proclama propria independenta, iar aceasta etapa va trece curand.

