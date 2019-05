Fenomenele meteo extremă continuă să lovească România! A fost cod roşu de grindină şi tornadă în judeţul Sălaj între orele 15 şi 16.

De altfel, imagini apărute pe Facebook din municipiul Zalău arată cum grindina a lovit cu bucăţi mari de gheaţă care au distrus maşinile.

Nu doar maşinile au avut de suferit, dar şi acoperişurile imobilelor.

ISU a avertizat populaţia să se adăpostească în perioada în care au lov fenomenele meteo extremă.

