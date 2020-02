GRIPA face ravagii. Încă 5 noi DECESE anunțate de INSP

Cinci noi decese din cauza virusului gripal au fost confirmate vineri, în urma efectuării analizelor de laborator, anunță Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Este vorba despe o femeie in varsta de 38 de ani, din jud.Sibiu, un barbat in varsta de 67 de ani, din jud.Ilfov, un barbat in varsta de 41 de ani, din jud.Constanta, o femeie in varsta de 44 de ani, din jud.Dolj și un barbat in varsta de 26 de ani, din jud.Prahova, nevaccinați antigripal.

Astfel, bilanțul deceselor din acest senzon ajunge la 23.