Grup Servicii Petroliere a instalat prima platfomă de foraj petrolier din perimetrul Ana, în Marea Neagră (VIDEO)

Compania Grup Servicii Petroliere (GSP) anunţă instalarea cu succes, la peste 120 de km în largul Mării Negre, a primei platforme fixe de foraj din perimetrul Ana.

Momentul este semnificativ pentru istoria exploatărilor de hidrocarburi din platforma continentală a Mării Negre, dat fiind că marchează peste trei decenii de când, în mai 1987, devenea operaţională prima instalaţie de foraj petrolier din Marea Neagră. După 34 de ani, compania românească GSP, în parteneriat cu dezvoltatorul Black Sea Oil and Gas, instalează prima platformă fixă care va extrage gaz din platforma continentală a Mării Negre, se menţionează în comunicat.



"Suntem într-un moment-cheie pentru industria românească, dar şi pentru sectorul energetic naţional. A fost nevoie să treacă 34 de ani pentru ca România să îşi găsească curajul, resursele şi aliaţii pentru a dezvolta proiecte noi de exploatare în platforma continentală a Mării Negre. Etapa de astăzi din proiectul Midia Gas Development transmite cel puţin două mesaje. În primul rând, industria românească are, din nou, capacitatea de a construi proiecte mari. Proiectele de exploatare gaz din platforma românească a Mării Negre sunt sustenabile", a declarat preşedintele Grup Servicii Petroliere, Gabriel Comănescu.



Jacket-ul (baza platformei) pentru platforma fixă Ana a fost fabricat la Şantierul Naval al GSP din Agigea. Instalaţia de 1.300 de tone măsoară 101 metri înălţime, dintre care 69 metri sunt sub nivelul mării. Jacket-ul va susţine suprastructura platformei (topside) care se află deja construită în baza operaţională GSP din Agigea şi urmează să fie transportată şi instalată în scurt timp.



Grup Servicii Petroliere este constructorul principal al primului proiect de dezvoltare pentru extracţia de hidrocarburi noi din zona românească a Mării Negre. Toate etapele, de la design şi proiectare, fabricaţie, transport şi până la instalarea efectivă a platformei sunt efectuate, în sistem integrat, de către GSP.



Structura metalică de 1.300 de tone a fost transportată la situl de instalare din perimetrul Ana de către GSP Bigfoot 2. Operaţiunea a fost una de complexitate ridicată, care a angajat o mare parte a flotei GSP: cea mai mare macara plutitoare din Marea Neagră, GSP Neptun, barja multifuncţională GSP Bigfoot 1, cu un echipaj de 160 de persoane şi mai multe nave multifuncţionale suport.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.