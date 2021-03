GSP Falcon a reuşit salvarea a 10 marinari în urma naufragiului din Marea Neagră. Imagini dramatice din timpul operațiunii (VIDEO)

Comandantul GSP Falcon a anunțat că zece marinari de pe vasul scufundat joi, în apropierea litoralului românesc, au fost salvați și aduși în siguranță la mal. Operațiunea s-a încheiat vineri dimineață. „Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajungem suficient de repede încât să îi salvăm pe cei zece. Ne pare nespus să rău că nu am avut cum să îi salvăm pe toți”, a declarat comandantul Victor Marina.

Zece marinari, salvați de nava GSP Falcon din valurile Mării Negre

Joi, GSP Falcon a intervenit la apelul de urgență lansat de echipajul cargo-ului Volgo Balt 179. Nava a ridicat ancora la doar 10 minute de la recepționarea SOS-ului.

„Am recepționat mesajul de ajutor. Ultimul mesaj pe care l-am primit a fost “ne scufundăm”, după care liniște totală. Nu a răspuns nimeni la chemările noastre. Am decis împreună cu colegii mei de pe comandă și să ne deplasăm către locul naufragiului. Am informat conducerea companiei și autoritățile de la care am primit undă verde și încurajări, cum era firesc. Am plecat cât am putut de repede la o distanță de aproximativ 18 mile nautice”, a declarat comandantul navei GSP Falcon, Victor Marina.

Acesta a precizat că pe prima plută văzută era o persoană aflată în stare de șoc din cauza celor întâmplate: „La 6:50 am văzut prima plută. Am fost bucuroși că am văzut pluta pentru că nu a folosit nimeni mijloace vizuale sau auditive de semnalizare. În plută se afla o singură persoană. Ridicarea acestuia la bord s-a făcut cu un mijloc specific transferului de personal offshore. Persoana era șocată de cele întâmplate”.

Comandantul și-a exprimat apoi regretul că nu au putut fi salvați toți marinarii: „Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajungem suficient de repede încât să îi salvăm pe cei zece. Ne pare nespus să rău că nu am avut cum să îi salvăm pe toți".

Victor Marina, în vârstă de 47 de ani, este la comanda navei GSP Falcon de un an. Are 24 de ani experiență în domeniu, dintre care 9 la GSP.

Raportul pe scurt al participării GSP Falcon la operațiunile de salvare a echipajului Volgo Balt 179:

La 10 minute de la primirea mesajului de urgență GSP Falcon a ridicat ancora și s-a deplasat rapid la locul naufragiului.

Volgo Balt 179 nu a răspuns chemărilor GSP Falcon. Ultimul mesaj recepționat: ne scufundăm.

GSP Falcon a fost desemnat On Scene Comander. La comanda operațiunilor de căutare și salvare.

Zece marinari au fost salvați din apele mării.

Singura femeie din echipajul ucrainean evacuată de urgență cu elicopterul GSP, în urma agravării stării sale de sănătate.

Restul de nouă marinari au primit îngrijiri la spitalul navei GSP Falcon și au fost transportați în condiții de siguranță și securitate la dana de pasageri din Portul Constanța.

Cu regret, anunțăm că Doi membri ai echipajului ucrainean au fost găsiți fără suflare la locul naufragiului. Am reușit să recuperăm un trup neînsuflețit, transportat de asemenea în Portul Constanța.

Un membru al echipajului este dispărut în apele mării.

După peste 8 ore de căutări, GSP Falcon a transportat marinarii naufragiați la port, operațiunea fiind continuată de ambarcațiunile autorităților române.

GSP Falcon a ținut să transmită condoleanțe familiilor celor trei marinari care și-au pierdut viața în naufragiu.