Gunoi aruncat pe sol într-o zonă verde a Capitalei, chiar de către lucrătorii de la salubriare. Firma care se ocupă de strângerea deșeurilor nu ar avea utilaje speciale (FOTO, VIDEO)

Imagini revoltătoare au fost surprinse în Sectorul 1 al Capitalei. O mașină a firmei de salubrizare Prosal a fost surprinsă în timp ce vărsa deșeurile pe sol, într-o zonă verde a Capitalei, situată în apropiere de Șoseaua Nordului.

Cauza unor astfel de incidente ar fi faptul că Firma Prosal, agreata de Compania Parcuri și Grădini, nu are utilaje speciale. Așa se face că mari cantități de gunoi ajung direct pe sol în momentul colectării.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.